ROMA (ITALPRESS) – “Credo che i 700 milioni che sono stati destinati dal Pnrr allo sport siano veramente pochi. Lo sport in Italia si fa perchè esistono le società sportive, molti impianti sono gestite da queste società che non ce la fanno più”. Lo ha dichiarato il presidente della Federnuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai GR Parlamento. “Si tratta non solo di fondi del Pnrr, ma di una mentalità – che purtroppo non vedo in nessuna forza politica in Parlamento – di sostegno all’unica risorsa all’attività motoria che abbiamo nel Paese che sono le 100.000 società sportive che rischiano davvero di non farcela”.

