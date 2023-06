POTENZA (ITALPRESS) – “Siamo felici dei recenti dati del Ministero dell’Università sulle immatricolazioni Unibas, perchè abbiamo fatto un grande investimento sulla nostra università, che ha ricevuto recentemente anche la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 40° della sua fondazione.

“L’Ateneo assolve alla sua missione di motore di crescita e anche di fattore di speranza per molti giovani”, disse il Presidente Mattarella e noi crediamo in questa missione e come Regione Basilicata sosteniamo fortemente Unibas, con ingenti risorse.

I dati positivi, che vedono una crescita delle immatricolazioni sopra il 5% nell’anno accademico 2022/2023, celebrano il 40° anniversario e si uniscono alle recenti positive rilevazioni Istat su Neet, disoccupazione e crescita del Pil lucano, per la prima volta nella storia recente sopra la media europea, migliore regione d’Italia nel triennio 2019/2021. Adesso, anche grazie al Pnrr, dobbiamo dare sempre più servizi agli studenti, penso alle residenze a Matera e Potenza, mentre Unibas deve continuare a migliorare e potenziare la propria offerta formativa”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

