TRIESTE (ITALPRESS) – “In occasione della Barcolana 2025, Regione Friuli Venezia Giulia, Società velica Barcola e Grignano, Tpl Fvg, Trenitalia e i Comuni di Trieste e Muggia uniscono le forze e propongono un sistema di trasporto pubblico intermodale integrato e agevolato per facilitare gli spostamenti verso e all’interno del capoluogo regionale, riducendo il ricorso all’auto privata e promuovendo una mobilità sostenibile”. È quanto annunciato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante che, assieme a tutti i soggetti coinvolti, ha illustrato nel dettaglio le novità del piano che combina potenziamento del trasporto pubblico locale, parcheggi di interscambio e innovazioni digitali.

“Siamo riusciti a migliorare ulteriormente l’offerta, creando un sistema integrato di mobilità che consentirà alle persone che lo desiderano di raggiungere agevolmente le rive di Trieste in occasione della Coppa d’Autunno evitando il traffico. Per intercettare il traffico in ingresso da autostrade e direttrici provinciali, le auto potranno essere lasciate al principale hub intermodale del Friuli Venezia Giulia, ovvero il Trieste Airport, che è dotato di un parcheggio molto capiente, e utilizzare il treno o gli autobus, compresi quelli speciali, per compiere l’ultima parte del viaggio e giungere a Trieste a prezzi decisamente concorrenziali, grazie anche a pacchetti promozionali per il Tpl”.

Nel contesto cittadino, i parcheggi di interscambio di Opicina e il Park Bovedo sono stati potenziati e verranno messi a disposizione spazi aggiuntivi, per facilitare la connessione con il trasporto urbano. Già dal 2024 alcuni spazi del quadrivio di Opicina sono stati aperti per la sosta quali aree di raccordo del sistema urbano. Amirante ha spiegato che “l’offerta di trasporto locale sarà significativamente ampliata con corse speciali e supplementari nei giorni della regata, per collegare periferie, Carso, litorali e punti nevralgici con maggiore frequenza. Sarà, inoltre, in vigore un biglietto promozionale a un euro al giorno, valido su tutta la rete urbana, per permettere ai residenti, frequentatori e turisti di spostarsi liberamente con un unico titolo di viaggio. Verrà quindi potenziata l’integrazione tra mezzi: autobus, bici (bike sharing) e trasporto marittimo (collegamento Muggia-Trieste) saranno coordinati per offrire percorsi intermodali. È poi previsto il rafforzamento delle corse notturne rafforzate, per coprire gli spostamenti serali legati agli eventi collaterali della Barcolana e dei servizi marittimi integrati per i quali sono previste anche promozioni mirate”.

Un elemento innovativo del piano è l‘app Mobility as a Service (Maas), entrata in servizio con l’avvio di GO!2025, che consente: l’acquisto di un titolo unico di viaggio, integrando treno, autobus e persino spese di parcheggio (anche per l’aeroporto); la scelta tra differenti opzioni di viaggio; la semplificazione delle transazioni, riducendo il bisogno di acquistare separatamente biglietti diversi per mezzi diversi.

“L’applicazione, che utilizza l’intelligenza artificiale, è in grado di proporre diverse opzioni di viaggio in base al luogo di partenza e all’orario in cui si desidera raggiungere la manifestazione – ha spiegato Amirante -. Con queste misure garantiremo la migliore accessibilità per il pubblico della Barcolana, dimostrando che questo modello di mobilità intermodale e sostenibile può essere utilizzato dai cittadini sia in occasione dei grandi eventi sia nella quotidianità”.

