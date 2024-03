Barbaro “La sostenibilità sportiva asset importante per l’ambiente”

ROMA (ITALPRESS) - "Lo sport è uno dei veicoli più capillari per incidere nel cambiamento dei comportamenti degli italiani, per questo la sostenibilità sportiva è un asset importante per il Ministero dell'Ambiente". Così il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presidente Asi, Claudio Barbaro, alla presentazione di "Sportcity Meeting", gli stati generali sul benessere in Italia che si terrà il 23-24 marzo a Pietrasanta. spf/ari/gtr