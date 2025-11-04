COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “L’incontro di oggi arriva in un momento decisivo per la tutela dell’informazione professionale dell’ambito nazionale e internazionale. Per l’Italia è, quindi, fondamentale una collaborazione europea sulla difesa dell’ecosistema mediatico a protezione di una informazione indipendente, libera, affidabile e accessibile per i cittadini. Il nostro Paese è impegnato a promuovere questa visione”. Questa la posizione dell’Italia che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, intende illustrare ai Ministri Ue della Cultura e dei Media che oggi prendono parte alla riunione informale organizzata a Copenaghen dalla Presidenza di turno danese. “Per questo – spiega l’esponente del Governo – ritengo che serva una forte azione congiunta a livello europeo per mettere in sicurezza la provenienza delle informazioni con l’indicazione delle fonti verificate e attendibili e allo stesso tempo siano necessari accordi per rendere altresì sempre evidente ai cittadini tutto ciò che è stato modificato o realizzato digitalmente o con l’intelligenza artificiale, inclusi quindi i testi soggetti a responsabilità editoriali e quelli generati dagli utenti”.

“Siamo convinti che occorra seguire la via italiana del sostegno all’editoria, costruire un fondo europeo per finanziare i media professionale, rendere più immediate le procedure di sblocco degli aiuti al settore dell’informazione, introdurre con urgenza la responsabilità editoriale per creator e influencer e riflettere in sede internazionale sui pericoli del deep fake che, a livello nazionale, abbiamo contrastato istituendo uno specifico reato”. Questa la posizione dell’Italia che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria intende illustrare nel corso della riunione odierna.

“Per proteggere il futuro del rapporto di fiducia tra i media e i cittadini è fondamentale che venga garantita la trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale, perché senza questa trasparenza l’accesso all’informazione dei 450 milioni di europei sarà compromessa”, si legge ancora. “Allo stesso tempo – osserva l’esponente del governo italiano – dobbiamo garantire che gli over the top e i protagonisti della distribuzione digitale si accordino con gli editori per la retribuzione dei contenuti tutelati da copyright e garantiscano nelle loro policy in maniera costante la diffusione dei contenuti di approfondimento giornalistico”.

