Il Consiglio europeo approva gli accordi di cooperazione con il Messico

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha adottato oggi due decisioni che autorizzano la firma dell’accordo di partenariato strategico politico, economico e di cooperazione tra l’Ue e il Messico (l’accordo globale modernizzato, MGA) e dell‘accordo commerciale interinale (iTA) tra l’Ue e il Messico.

Secondo quanto riferisce una nota di Bruxelles, questi accordi rappresentano un passo importante nella modernizzazione del partenariato tra l’Ue e il Messico, sostituendo l’attuale quadro istituito nel 2000 e riflettendo l’evoluzione delle relazioni bilaterali in un partenariato strategico globale. Insieme, mirano a rafforzare il dialogo politico, approfondire la cooperazione e promuovere scambi commerciali e investimenti sostenibili tra l’Ue e il Messico. Ne beneficeranno in particolare oltre 45.000 imprese dell’Ue che esportano in Messico, la stragrande maggioranza delle quali sono Pmi.

I due accordi richiederanno il consenso del Parlamento europeo prima di poter essere formalmente conclusi dal Consiglio. Sarà inoltre necessaria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’Ue affinché l’Accordo MGA entri pienamente in vigore. “Le decisioni odierne rappresentano un’importante pietra miliare per l’Ue e per la sua partnership di lunga data con il Messico.

“Con la stipula di questi accordi, rafforziamo la cooperazione con un partner fidato e promuoviamo l’agenda più ampia dell’Ue volta a diversificare le sue relazioni commerciali globali. Gli accordi creeranno nuove opportunità per le imprese e gli operatori economici europei, aiutandoli ad accedere a un mercato dinamico, salvaguardando al contempo i nostri elevati standard e proteggendo i principali interessi dell’Ue. In un momento di crescente incertezza e pressioni protezionistiche, essi rafforzano inoltre il nostro impegno condiviso per lo sviluppo sostenibile e per un sistema commerciale aperto e basato su regole”, ha dichiarato Michael Damianos, ministro dell’energia, del commercio e dell’industria della Repubblica di Cipro.

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