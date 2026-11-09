Barachini “Aumentare la consapevolezza su opportunità e rischi dell’Ia”

ROMA (ITALPRESS) - "Il premio è dedicato a chi contribuisce a un racconto sull'innovazione e sull'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di scrittori, giornalisti, comunicatori che aumentino la consapevolezza delle persone, su quello che l'innovazione e l'intelligenza artificiale rappresentano ma anche sui rischi". Così Alberto Barachini, sottosegretario all'Editoria, a margine della prima edizione del premio De Sanctis dedicato a “Editoria, Informazione, Creatività e Intelligenza Artificiale”. xc3/ads/azn