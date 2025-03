Bangladesh, primo ministro Yunus invitato dal Papa a incontro mondiale fratellanza

DHAKA (BANGLADESH) (ITALPRESS) – Il primo ministro del Bangladesh, Muhammad Yunus, è stato invitato da Papa Francesco a partecipare all’Incontro mondiale sulla fratellanza umana che si terrà in Vaticano il 12 e 13 settembre 2025. L’invito è stato consegnato personalmente da Padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli Tutti, che ha incontrato il professor Yunus presso la State Guest House Jamuna a Dhaka.

Durante l’incontro, Occhetta ha espresso grande stima per l’influenza globale del premio Nobel, dicendogli: “Sei un leader di alto livello; sei una figura sensazionale”. L’incontro mondiale sulla fratellanza umana è destinato a essere un incontro storico, che riunirà leader mondiali, dignitari e pensatori per dare forma a un futuro basato su unità, pace e giustizia sociale. Al centro dell’evento ci sarà la stesura delle Tavole dell’Umanità, un documento fondamentale che delinea i principi universali per la coesistenza pacifica e definisce una Nuova Carta Umana ispirata alla visione di Papa Francesco per un mondo più inclusivo e compassionevole. È previsto un grande raduno in Piazza San Pietro, che segnerà uno degli eventi più grandi.

Il programma comprenderà anche un concerto mondiale, dibattiti e presentazioni multimediali simboliche che riaffermeranno i principi della fratellanza umana. Occhetta ha informato il professor Yunus che saranno presenti importanti leader mondiali. Durante la discussione, il professor Yunus ha chiesto informazioni sulle condizioni di salute di Papa Francesco e ha trasmesso i suoi saluti, osservando: “È un essere umano meraviglioso”. In risposta, Occhetta ha sottolineato l’apprezzamento della Fondazione per il Bangladesh, affermando: “Non siamo venuti qui solo per invitarvi, ma anche per mostrare il nostro sostegno, la nostra cura e il nostro amore per il Bangladesh”. Il professor Yunus ha ringraziato Occhetta per l’invito e ha espresso la sua attesa per l’evento, dicendo: “Non vedo l’ora”. Il riconoscimento da parte del Vaticano dei Tre Principi Zero del Professor Yunus (zero povertà, zero disoccupazione e zero emissioni nette di carbonio) sottolinea la sua leadership trasformativa e il suo impegno nel promuovere un mondo giusto e sostenibile.

