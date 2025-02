VENEZIA (ITALPRESS) – “Questo bando è dedicato alle associazioni della pesca dilettantistico-sportiva, sentinelle fondamentali nelle attività di presidio e valorizzazione dei corsi d’acqua nonchè nella promozione di tecniche di pesca a basso impatto ambientale come il no-kill e il catch & release. Il loro sostegno è di grande rilevanza per garantire presidio delle acque interne e delle sue risorse. Si tratta di attività che con convinzione sosteniamo attraverso specifici contributi economici”. L’assessore regionale alla Pesca, allo Sport e al Territorio, Cristiano Corazzari, presenta così il bando, approvato con delibera dalla Giunta Regionale, finalizzato all’erogazione di contributi a favore delle Associazioni di pesca dilettantistico-sportiva e amatoriale del Veneto, come previsto dalla legge regionale 19/1998.

“In tutto vengono stanziati 800 mila euro suddivisi in differenti misure – prosegue Corazzari-. La finalità è quella di sostenere i progetti di valorizzazione delle realtà associative della pesca dilettantistico-sportiva e amatoriale e le iniziative per la gestione, il controllo, la tutela e la preservazione del patrimonio ittico autoctono delle acque interne e delle acque marittime interne. E ancora di sostenere gli investimenti dedicati alle attività di formazione, di divulgazione, di vigilanza e di sviluppo del patrimonio ittico autoctono”.

Lo stanziamento è suddiviso su cinque misure: Misura 1 (100mila euro per la valorizzazione delle realtà associative della pesca dilettantistico-sportiva e/o amatoriale operanti sul territorio veneto), Misura 2 (300mila euro per la tutela e conservazione del patrimonio ittico regionale, con riferimento alle acque interne e alle acque marittime interne), Misura 3 (50mila euro per azioni per la preservazione del patrimonio ittico regionale attraverso le attività di recupero ittico), Misura 4 (150mila euro a sostegno delle attività di vigilanza ittica delle Guardie Giurate Volontarie ittiche e per il supporto ai centri di produzione e riproduzione), Misura 5 (200mila euro a sostegno delle attività di formazione, divulgazione, vigilanza e tutela della fauna ittica).

La trasmissione della domanda di contributo e della relativa modulistica deve avvenire entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 24 febbraio 2025, primo giorno feriale utile trascorso il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bur. Possono partecipare le Associazioni di pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e Federazioni e/o Consorzi e/o Unioni di Associazioni di pescatori. Le progettualità devono essere realizzate nei confini del territorio regionale.

