Banchi “Per il basket azzurro sarà un’estate impegnativa”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Sarà un’estate impegnativa a ogni livello". Ad annunciarlo è il ct della Nazionale maschile di basket, Luca Banchi, che a margine dell’evento di presentazione delle nuove maglie azzurre, ospitato dal MUBIT di Bologna, ha fatto una panoramica sugli impegni del basket italiano sia per quanto riguarda le squadre giovanili, che per le Nazionali A. "Nel dettaglio - ha annunciato Banchi - la nostra Nazionale maschile avrà quattro gare molto impegnative, due a conclusione della prima fase, che ci auguriamo ci permettano di qualificarci alla successiva, e ancora due partite prima dell’ultimo sprint novembre-febbraio, che eleggerà le squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale: con una concorrenza spietata come quella che abbiamo si tratterebbe di un’autentica impresa". xt1/mc/azn