WASHINGTON D.C. (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Le banche europee vanno bene, ma il contagio è ancora un rischio”. Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un’intervista a Joumanna Bercetche di Cnbc a margine degli incontri primaverili del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale in corso a Washington D.C. “La situazione economica mondiale non sta andando bene come lo scorso anno – ha aggiunto -. C’è un chiaro peggioramento, ma le maggiori economie stanno andando meglio del previsto” ha aggiunto. “Le banche italiane hanno capitale solido e una liquidità sufficiente e la redditività è buona” ha detto ancora il numero uno di Bankitalia. “Il settore bancario europeo sta andando bene. Quello italiano, sta andando altrettanto bene – ha aggiunto -. Le turbolenze che abbiamo visto dipendono soprattutto dai modelli di business adottati dagli istituti di credito colpiti dalla crisi. E’ comunque necessario essere prudenti a causa della significativa incertezza che attualmente caratterizza le previsioni economiche, dovuta a fattori come la guerra in Ucraina. Il rischio è quello di tornare ad una divisione in blocchi sul piano globale”. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it