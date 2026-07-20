Banche, accelera la crescita dei prestiti a imprese e famiglie

ROMA (ITALPRESS) - A giugno 2026, il totale dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3,3% su base annua, in accelerazione rispetto alla variazione registrata il mese precedente, che era stata di 3 punti percentuali. Per le famiglie è il diciottesimo mese consecutivo di incremento e per le imprese il dodicesimo.È quanto emerge dal Rapporto mensile dell'Abi. Il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 4,08%, in lieve aumento rispetto al mese precedente. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi dalle banche, ha fatto segnare un incremento di 105,8 miliardi tra maggio 2025 e maggio 2026. La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela e obbligazioni) a giugno 2026 è stata in aumento del 3,6% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024. A giugno 2026 i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 3,2% su base annua. In aumento anche la raccolta a medio e lungo termine. gsl