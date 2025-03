Banca Mediolanum, a febbraio 1,61 miliardi di raccolta netta

MILANO (ITALPRESS) – Banca Mediolanum ha reso noti i risultati commerciali del mese di febbraio 2025: 1,92 miliardi di euro, di cui: raccolta netta totale 1,61 miliardi, 2,48 miliardi YTD. Raccolta netta in risparmio gestito 686 milioni, 1,17 miliardi YTD. Nuovi finanziamenti erogati per 285 milioni, 548 milioni YTD. Premi polizze protezione 18 milioni, 34 milioni YTD.

“A febbraio la raccolta netta supera 1,6 miliardi, un nuovo record assoluto per cui siamo profondamente fieri. L’interesse dei clienti per le nostre soluzioni di investimento ha portato la componente gestita a 686 milioni di euro nel mese, valori ancora una volta molto sostenuti, anche grazie al contributo di un fondo PIR obbligazionario appena lanciato – commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. Altrettanto forte è l’apporto della raccolta amministrata, ascrivibile tra l’altro al grande successo in Italia e Spagna delle iniziative promozionali sui vincoli a 6 mesi sulla nuova liquidità e alla costante crescita della base clienti, con 24.200 nuovi clienti nel mese. Da inizio anno assistiamo a una crescita del 36% sulla raccolta totale e del 61% sulla gestita rispetto ai primi due mesi del 2024: continueremo a lavorare con impegno per mantenere questo passo, con l’obiettivo di ottenere ancora una volta importanti risultati sia per quantità sia per qualità”.

– Foto ufficio stampa Banca Mediolanum –

(ITALPRESS).