Banca del Fucino, obiettivo un’unica realtà al servizio del cliente

Portare a termine le sinergie fra le diverse realtà del gruppo per arrivare a un'unica realtà al servizio del cliente. È l'obiettivo per il 2023 di Banca del Fucino. Ne ha parlato in una intervista all’agenzia di stampa Italpress il direttore commerciale Stefano Cavalli. ads/mgg/gtr