ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, presentato dall’Amministratore Delegato Francesco Maiolini, che sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci convocata per il 14 maggio. L’esercizio 2025, si legge in una nota, ha rappresentato per la Banca del Fucino un ulteriore anno di sviluppo e consolidamento, evidente nell’andamento positivo dei principali indicatori finanziari e aggregati. L’esercizio è stato caratterizzato dalla crescita della redditività dell’attività tipica e da un significativo rafforzamento patrimoniale.

Le attività di credito verso la clientela sono salite a circa 2,7 miliardi (+10,6% rispetto a fine 2024), la raccolta diretta è cresciuta a circa 4,6 miliardi di euro (+7,5%), e il prodotto bancario si è attestato a 8,3 miliardi di euro (+5% rispetto all’anno precedente, già caratterizzato da un incremento significativo). Il 2025 ha visto il margine di interesse superare gli 87 milioni di euro e il margine di intermediazione i 155 milioni, con valori in ulteriore crescita sull’anno precedente (rispettivamente del 10,4% e del 7,6% circa). In calo del 3% le spese amministrative, attestatesi a 107,8 milioni.

L’incremento dei ricavi legati all’attività tipica è stato accompagnato da un’incisiva politica di provisioning, anche in aderenza agli esiti dell’ispezione ordinaria della Banca d’Italia effettuata in corso d’esercizio. E’ stato inoltre portato a termine un significativo processo di derisking che ha determinato una riduzione dell’NPL ratio lordo al 5,93%.

L’anno si è chiuso con un utile lordo di 16,87 milioni di euro e con un utile netto di 10,69 milioni, generato unicamente dall’attività ordinaria.

L’esercizio 2025 è stato caratterizzato da un ulteriore importante rafforzamento patrimoniale, che si è tradotto in una crescita dei fondi propri per oltre 100 milioni di euro a 377,7 milioni a livello consolidato (erano 274,12 a fine 2024). In crescita tutti i principali indici di vigilanza prudenziale: CET1 al 14,99% (13,39% nel 2024), Tier1 al 15,14% (13,55% nel 2024) e TCR al 18,34% (14,72% nel 2024). Confermati gli obiettivi strategici e di crescita della Banca e del Gruppo.

– foto ufficio stampa Banca del Fucino –

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