ROMA (ITALPRESS) – Contro la violenza sulle donne iniziative sui campi della Serie B, con la Lega B che rilancia la campagna già avviata negli scorsi anni. Si è partiti con la seconda giornata di campionato mentre già dal prossimo weekend si intensificheranno le azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo grave problema. “E’ un’attività di responsabilità sociale che portiamo avanti da tempo in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha detto il presidente Mauro Balata ai microfoni di RDS -. E’ chiaro che stiamo parlando di una vera e propria emergenza, quindi riteniamo che attraverso un nostro contributo, un’attività di sensibilizzazione da parte dei nostre società si possa contribuire a dare un messaggio molto forte. Faremo delle iniziative, le stiamo programmando, pensiamo di coinvolgere delle testimonial e dei testimonial proprio per lanciare un forte messaggio di contrasto”. Balata ha poi parlato dell’inizio di campionato che ha visto nella prima giornata tre squadre (Cosenza, Feralpisalò e Sudtirol) portare in campo 11 italiani titolari a cui, nella seconda giornata, si è aggiunta anche la Reggiana: “Siamo convinti di portare avanti questo percorso attraverso un confronto e il dialogo che abbiamo con i nostri club, senza imporre questo tipo di obiettivo ma ragionando che in campo devono andare soprattutto i nostri calciatori, bravi molto spesso più bravi di tanti calciatori sconosciuti che arrivano dall’estero. In queste prime giornate, per esempio, hanno giocato un sedicenne, oltre a quattro diciottenni italiani, e si sta andando sempre più verso la promozione, l’esaltazione di questi giovani talenti che abbiamo e che devono solo misurarsi col campo per dimostrare le qualità che hanno”.

