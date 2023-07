MILANO (ITALPRESS) – “Sorpreso dal ricorso della Sampdoria? Non mi sorprende più nulla oramai. È una scelta loro. Sbagliata e adottata in un momento, mi pare, di transizione ma anche di grandi difficoltà nella vita di questa storica società”. Sono le parole del presidente della Lega Serie B Mauro Balata in merito al ricorso presentato al Collegio di Garanzia dalla società blucerchiata contro il pagamento del contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B. Balata assicura come la sua associazione abbia “gli anticorpi per rispondere a queste iniziative. E lo farà in modo compatto e serio. Voglio però aggiungere una cosa: ogni anno ci troviamo a registrare situazioni imbarazzanti, destabilizzanti che sono la conseguenza di riforme mancate, di norme che evidentemente sono obsolete e che non sono idonee ad evitare al calcio queste brutte situazioni e, soprattutto, ad una condizione abnorme venutasi a creare nei rapporti tra le leghe professionistiche – sottolinea ancora Balata – La Lega B non può più accettare di dover cambiare ogni anno quasi il 40 % dei soci, ad essere continuamente interessata a problematiche che non la riguardano ma che subisce per la carenza di attenzione e di volontà di intervenire con norme più serie e moderne. Questo è il vero tema sul tavolo del calcio ed è ciò che va finalmente sistemato”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).