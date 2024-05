MILANO (ITALPRESS) – “Siamo favorevoli alla realizzazione di

un’authority indipendente e autorevole. Condividiamo la necessità

di mantenere un autonomia dello sport, ma è forte la necessità di

una separazione tra soggetto che regola, la Federazione, e

soggetto che controlla”. Lo ha dichiarato il Presidente della Lega B, Mauro Balata, al termine dell’Assemblea di Lega, tenutasi nella sede a Milano. “Noi abbiamo una posizione chiara da tempo, ovvero che serva un passaggio ad un livello superiore per quanto riguarda il sistema controlli e la regolarità dei campionati. Si tratta di un tema di cui hanno sensibilità anche il governo, le società, i tifosi e spesso anche le magistrature. Il sistema deve crescere ed essere sempre più credibile: inoltre, deve garantire agli investitori il presidio della parità delle armi da soggetti terzi ed autonomi”.

Balata conferma di avere in testa solo la Lega di B. “Per avere una candidatura serve qualcuno che si candidi, io non l’ho mai fatto. Ora penso solo a lavorare h24 per la Lega B” ha detto rispondendo alla domanda se fosse interessato alla presidenza della Figc. “Io ho un mandato e mezzo abbondante di presidenza in questa Lega. Non sono mai stato interessato alle poltrone in vita mia: quelle sinceramente le lascio ad altri”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]