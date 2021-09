CAGLIARI (ITALPRESS) – Giornata intensa per Carles Puigdemont ad Alghero. L’ex presidente della Catalogna si è recato questa mattina nella città sardo-catalana per degli incontri istituzionali, godendosi pure una passeggiata per il porto in un vero e proprio bagno di folla, tra costumi e canti tradizionali nell’ambito del festival internazionale della tradizione catalana organizzato da Adifolk. “Sto bene, qui sono come a casa” ha detto durante la camminata. Puigdemont ha fatto visita al sindaco Mario Conoci in Municipio, dove ad attenderlo c’era anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Ad Alghero sono inoltre presenti alcune importanti personalità della Generalitat catalana, come la presidente del Parlamento catalano Laura Borras. Attesi anche il presidente catalano Pere Aragones i Garcia e il vicepresidente Jordi Puignero. Secondo l’avvocato Agostinangelo Marras, legale di Puigdemont nel procedimento che gli ha restituito la libertà, l’ex presidente potrà spostarsi liberamente “non essendoci misure cautelari limitative della libertà personale”, quindi sarebbe libero di lasciare l’Isola. Marras garantisce anche che il 4 ottobre Puigdemont sarà presente a Sassari per l’udienza sull’estradizione.

