Bagnis 5° nello skeleton maschile, oro al britannico Weston

Italy's Amedeo Bagnis during the Men's Skeleton Heats at the Cortina Sliding Centre, on day six of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Italy. Picture date: Thursday February 12, 2026.

CORTINA (ITALPRESS) – Amedeo Bagnis chiude al quinto posto nello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. 3’44″74 il tempo combinato 26enne di Casale Monferrato, che si ferma a 0″34 dalla medaglia di bronzo del tedesco Christopher Grotheer. Oro al britannico Matt Weston (3’43″33) e argento all’altro tedesco Axel Jung (+0″88). 13esimo il secondo degli azzurri Mattia Gaspari.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE