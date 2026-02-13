Bagnis 5° nello skeleton maschile, oro al britannico Weston

CORTINA (ITALPRESS) – Amedeo Bagnis chiude al quinto posto nello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. 3’44″74 il tempo combinato 26enne di Casale Monferrato, che si ferma a 0″34 dalla medaglia di bronzo del tedesco Christopher Grotheer. Oro al britannico Matt Weston (3’43″33) e argento all’altro tedesco Axel Jung (+0″88). 13esimo il secondo degli azzurri Mattia Gaspari.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
