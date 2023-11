VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Rispetto all’anno scorso la differenza maggiore è che ci sono due gare, per cui 37 punti in ballo anzichè 25, 21 punti è un vantaggio abbastanza buono ma non esagerato, proveremo ad affrontare tutto nel migliore dei modi, con serenità”. Questo l’approccio di Pecco Bagnaia al weekend di Valencia, dove si gioca il titolo con Jorge Martin. “Gestire? Fino a sabato proverò a fare il 100% e anche di più, poi vedremo a che punto arriviamo alla gara e quale vantaggio abbiamo – continua a Sky Sport – Secondo me siamo sullo stesso livello su questa pista, io qui ci ho vinto nel 2021 e l’anno scorso eravamo competitivi”. E sulle lamentele di Martin sulla gomma dopo l’ultimo Gp commenta: “E’ fortunato che gli è capitato una sola volta, a noi invece diverse volte e in una di queste, a Barcellona, abbiamo rischiato di perdere il Mondiale. Una gomma non performante, se gestita nel migliore dei modi, può comunque evitarti di finire così tanto indietro”. Tifoso bianconero, Bagnaia spera domenica in una doppia festa: “Dita incrociate, sia per me che per Juve-Inter”. (ITALPRESS).

