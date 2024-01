MILANO (ITALPRESS) – “Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto ma saranno tutti ultimi giri”. Lo dice Claudio Baglioni, nel corso di un incontro con la stampa al Forum di Assago in occasione del tour “a Tutto Cuore”.

Tutto comincia nel 1964, quando l’artista, appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta”.

Sono i primissimi passi della carriera straordinaria che ha segnato indelebilmente la storia della musica del nostro Paese e che nel 2024, a 60 anni da quel 1964, sceglie di dare il suo saluto finale alle grandi arene indoor portando in scena “aTUTTOCUORE”, la sua opera show più spettacolare e affascinante.

Che l’opera show avesse il carisma della straordinarietà, si era già compreso dai 15 maxi-eventi che hanno appassionato il pubblico in alcuni tra i più grandi e prestigiosi spazi outdoor del Belpaese a partire da settembre del 2023: Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, Arena di Verona, Velodromo Paolo Borsellino di Palermo­­ e Arena della Vittoria di Bari.

In questo spettacolo epico e visionario – che ha dato anche il nome al brano uscito in radio e in digitale il 6 febbraio “A tutto cuore” (Sony Music), primo inedito dalla pubblicazione dell’album “In questa storia che è la mia” – energia e passione si fondono per creare l’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali.

Il CUORE – primo strumento di ogni essere umano, percussione essenziale per la vita stessa di ciascuno di noi – è al centro di questa rappresentazione, firmata – per la direzione artistica e la regia teatrale – da Giuliano Peparini.

Il gran finale di “aTUTTOCUORE” sarà a Roma il 26 febbraio, nuova e quinta data al Palazzo dello Sport dopo i 6 maxi-eventi di settembre allo Stadio Centrale del Foro Italico.

Dopo il debutto nelle arene indoor del 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si prosegue con gli appuntamenti al forum di Milano (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio), all’inalpi arena di Torino (25, 26 e 27 gennaio), all’arena spettacoli fiera di Padova (29 e 30 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 e 3 febbraio), al Nelson Mandela forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al pala sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al modigliani forum di Livorno (17 febbraio) e al palazzo dello sport di Roma (22, 23, 24, 25 e 26 febbraio – nuova data).

