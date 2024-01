ROMA (ITALPRESS) – «Claudio Baglioni, impegnato nel tour di “aTUTTOCUORE”, live show che lo sta portando a raccogliere grandi successi in tutta Italia e che stasera replica a Milano, ha appena annunciato che questo spettacolo è il suo saluto finale alle grandi arene indoor, annunciando anche l’addio alle scene.

La più recente occasione per dimostrare a Claudio Baglioni la nostra stima e il nostro affetto è stata la consegna del Premio Live Recital ai SIAE Music Awards, che nel 2023 abbiamo inaugurato. Al di là di quella stima e di quell’affetto, il Premio è in realtà il riconoscimento di qualcosa di concreto come l’enorme partecipazione del pubblico ai suoi meravigliosi concerti”. Lo afferma il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi che aggiunge: “Oggi, a sessant’anni dal suo primo palcoscenico, torniamo a festeggiare la travolgente carriera di un autore che, appena diciassettenne, dava alla vita un capolavoro come “Signora Lia” e che, appena raggiunta la maggiore età, si iscriveva alla SIAE. La domanda è del 24 giugno 1969, l’estate a Roma era appena arrivata e il giovanissimo Cucaio, questo lo pseudonimo che avrebbe registrato sempre in SIAE cinque anni dopo, era pronto per iniziare una carriera tanto sfolgorante da fargli attraversare la storia d’Italia con parole e musiche al di là di ogni moda e di ogni tempo”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

