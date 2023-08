ROMA (ITALPRESS) – Si conclude con due splendide medaglie di bronzo, le prime per l’Italia a livello continentale, l’avventura di Yuri Ferrigno agli European Para Games 2023 di badminton, in scena a Rotterdam. L’azzurro ha sfiorato l’accesso in finale soprattutto nel doppio maschile, dove assieme allo svizzero Marc Elmer ha lottato per tre set contro i francesi Thomas Jakobs e David Toupe, che alla fine hanno avuto la meglio (17-21 21-18 21-6). Più complicato il match di singolare maschile, che vedeva Ferrigno opposto alla testa di serie numero uno del seeding, il tedesco Thomas Wandschneider, che ha vinto in due set (21-11 21-12).

