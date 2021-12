ROMA (ITALPRESS) – Un incontro cordiale terminato con l’auspicio di incontrarsi presto di persona. Si è svolto stamattina il vertice tra il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, e il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che si sarebbe dovuto tenere ieri mattina, a margine della Cerimonia dei Collari d’Oro, ma posticipato ad oggi dopo l’imprevisto annullamento del viaggio di Bach causato da problemi tecnici all’aereo che lo avrebbe portato a Roma. Collegato dal Foro Italico anche il presidente del Coni e membro Cio, Giovanni Malagò. Bach ha esordito complimentandosi con Draghi per i risultati ottenuti dagli atleti italiani in questo 2021 “i migliori di sempre nella storia”, e per il successo del G20. Diversi i temi al centro dell’incontro: dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 a quelli di Milano Cortina 2026, “i Giochi Invernali di una nuova era”, come ha auspicato Bach.

Il Premier Draghi ha ribadito che il Governo è “totalmente impegnato per rendere i Giochi di Milano Cortina 2026 un successo” e, lodando la “leadership” del presidente Malagò, si è detto disponibile ad ulteriori interventi, qualora fossero necessari.

