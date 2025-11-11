MILANO (ITALPRESS) – Baby K torna con il nuovo singolo “Dimmi dimmi dimmi” in uscita venerdì 14 novembre in radio e su tutti i digital store. Il nuovo brano, prodotto da Massimo Macs Barberis, arriva dopo l’uscita a giugno di “Follia Mediterranea” che costituiva la prima parte di una trilogia in musica e di concetti iniziato con l’estate ma che continua tutto l’anno.

Dimmi dimmi dimmi è appunto il secondo capitolo: dopo la pelle, arrivano le parole. È qui che l’oggetto si fa voce, e comincia a scoprire cosa significa essere umano. Dimmi Dimmi Dimmi è il gioco dell’orgoglio, della gelosia e del desiderio travestito da curiosità e pettegolezzo. Perché anche questo è umano: non volerlo ammettere, ma sapere che qualcuno inevitabilmente lo leggerà negli occhi.

– foto ufficio stampa Elena Tosi –

