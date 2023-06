MILANO (ITALPRESS) – E’ uscito il videoclip di “M’ama non m’ama”, il nuovo singolo di Baby K, già disponibile in radio, streaming e digitale. “Sono finalmente tornata nel quartiere – commenta Baby K – tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore nè marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall'”.

-foto ufficio stampa Baby K-

(ITALPRESS).

