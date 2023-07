VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Si chiude con 9 medaglie la spedizione azzurra alla Coppa del Mondo Paralimpica di Varsavia. Medaglia d’argento per la squadra italiana di fioretto maschile a squadre.

La prova del quartetto azzurro composto da Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa è iniziata nel tabellone da 16 con la netta vittoria sul Brasile per 45-22. La formazione, seguita a fondo pedana dal responsabile d’arma Simone Vanni, ha poi avuto la meglio sull’Ucraina con il punteggio di 45-41. I fiorettisti hanno poi condotto una semifinale di altissimo livello con la netta vittoria in semifinale contro l’Ungheria 45-32 che ha aperto le porte al match per l’oro. Nella finalissima la fortissima Cina ha avuto a meglio sugli azzurri con il punteggio di 45-33. Un risultato che non intacca la prova della squadra che porta via da Varsavia una medaglia d’argento di grandissimo valore.

Buona anche la prova delle ragazze della spada femminile. Le azzurre, con una formazione composta da tre atlete della categoria B, sono state battute nel tabellone da 16 dalla Thailandia per 45-17. Nel tabellone dei piazzamenti Alessia Biagini, Julia Markowska e Rossana Pasquino hanno superato il Brasile 45-37 regalandosi la finalina per la nona posizione. Un piazzamento che il terzetto, seguito dal responsabile d’arma Francesco Martinelli, si è poi conquistato grazie alla vittoria sulla Gran Bretagna con il punteggio di 45-38.

Si chiude così un weekend con due ori (Rossana Pasquino nella sciabola B e Bebe Vio Grandis nel fioretto B, quattro argenti (Rossana Pasquino nella spada B, Gianmarco Paolucci nella sciabola B, Leonardo Rigo nel fioretto C e la squadra maschile di fioretto) e tre bronzi (Emanuele Lambertini e Andreea Ionela Mogos nel fioretto A, Leonardo Rigo nella spada C). Dal 30 agosto l’ultima prova di Coppa del Mondo in Corea a Busan prima dei Campionati del Mondo di Terni ad ottobre che saranno fondamentali anche in chiave qualifica per le Paralimpiadi di Parigi 2024.

