Iran, Erdogan vede Pezeshkian “Spazio alla diplomazia per porre fine al conflitto con gli Usa”

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato l’omologo iraniano Masoud Pezeshkian a margine del vertice COP31. Oltre alle relazioni bilaterali, i colloqui si sono concentrati sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Direzione delle comunicazioni della presidenza turca ha reso noto che, durante l’incontro tenutosi questa mattina nella città meridionale di Antalya, Erdogan ha espresso l’auspicio della Turchia per una fine immediata del conflitto tra Iran e Stati Uniti e per l’instaurazione di una pace duratura.

Il presidente turco ha sottolineato la necessità di consolidare le basi per un’intesa che consenta l’avvio di un periodo di stabilità, aggiungendo che occorre dare una possibilità alla diplomazia. Erdogan ha dichiarato che è fondamentale allestire un tavolo negoziale senza perdere ulteriore tempo, ribadendo che la Turchia continuerà a sostenere gli sforzi orientati alla pace, in collaborazione con altri paesi amici della regione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).