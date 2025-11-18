Axians Italia, Corraro “Innovazione responsabile e valori fanno la differenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo orgogliosi di essere arrivati quinti nella classifica ‘TOP LIST’ di Data Manager. Questo approccio, che mette insieme innovazione ed efficienza, sta dando risultati concreti e per noi è una conferma importante: dimostra che investire in innovazione responsabile, nelle persone e nei valori porta a traguardi riconoscibili". Lo ha detto Roberto Corraro, Managing Director di Axians Italia, brand ICT del gruppo VINCI Energies, nel corso de "L'Intervista", format di URANIA TV condotto dal direttore del The Watcher Post Alessandro Caruso, annunciando il risultato di Axians. "Ci fa particolarmente piacere - ha proseguito Corraro - che oggi questa classifica valuti non solo gli aspetti di business, ma anche parametri per noi cruciali. Penso al nostro impegno per la sostenibilità, un percorso concreto che ci ha visti diventare Società Benefit, ma anche alla forte attenzione al gender balance e alla capacità di attrarre giovani talenti. Su quest'ultimo fronte, stiamo lavorando con convinzione per ottenere entro il 2025 la Certificazione per la Parità di Genere”. “Il riconoscimento in classifica - ha concluso - ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta”. fsc/gtr (Fonte video Urania TV)