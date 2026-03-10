Avvocata accoltellata sul bus a Napoli, l’aggressore si è suicidato in ospedale

NAPOLI (ITALPRESS) – L’uomo che giovedì sera aveva ferito a bordo di un bus della linea C23 di Napoli un’avvocata di 32 anni che non conosceva, si è suicidato ieri sera, mentre era ricoverato e piantonato per problemi psichici all’ospedale San a Giovanni Bosco. Il 39enne si è tolto la vita con un lenzuolo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).