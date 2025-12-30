Avviso Sta.bile, è boom di adesioni: in 7 minuti esaurito il budget del 2025

CAGLIARI (ITALPRESS) – Grande risposta da parte del tessuto produttivo sardo per l’Avviso Sta.bile, promosso dall’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna. Il budget disponibile per il 2025 per le trasformazioni da tirocinio a contratto a tempo indeterminato e da tempo determinato a indeterminato, pari a tre milioni di euro, è andato esaurito in soli sette minuti dall’apertura della piattaforma: arco temporale in cui sono state presentate oltre 647 domande da parte di imprese operanti su tutto il territorio regionale, per un valore complessivo che supera i sette milioni di euro.

“Il risultato registrato ieri è straordinario e parla da solo”, dichiara l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca. “In pochi minuti il sistema produttivo sardo ha dimostrato quanto ci fosse bisogno di uno strumento come Sta.bile. L’altissimo numero di domande e l’entità delle risorse richieste testimoniano la fiducia delle imprese e la validità delle politiche che stiamo portando avanti. Pertanto, alla luce di tale risultato, stiamo valutando un incremento delle risorse per poter scorrere la graduatoria, nei limiti del 25% delle risorse a disposizione”.

“Stiamo lavorando – prosegue l’assessora – per favorire occupazione stabile, di qualità e meglio retribuita. Anche la finestra temporale del 22 dicembre scorso, dedicata alle trasformazioni dei contratti da part-time a full-time, ha avuto un grande successo: è stato quasi saturato il budget a disposizione. La nostra è una scelta politica precisa, che mette al centro la dignità del lavoro e le esigenze concrete delle persone. La programmazione pluriennale fino al 2027 ci consentirà di dare risposte strutturali e non episodiche”.

L’Avviso Sta.bile è finalizzato a sostenere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e il miglioramento della qualità dell’occupazione. All’interno della dotazione finanziaria 2025, un milione di euro è destinato specificamente alle trasformazioni dei contratti da part time a full time, confermando l’attenzione della Regione verso la crescita professionale e reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il programma avrà continuità anche negli anni successivi: per il 2026 e il 2027 è infatti previsto uno stanziamento complessivo di dodici milioni di euro, a conferma della strategicità dell’intervento all’interno delle politiche regionali del lavoro.

L’Assessorato del Lavoro seguirà ora le fasi di istruttoria delle domande presentate, nel rispetto dei criteri e delle tempistiche previste dall’Avviso, confermando l’impegno della Regione Sardegna nel rafforzare il mercato del lavoro e sostenere la crescita occupazionale dell’Isola.

