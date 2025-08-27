Avio rafforza la collaborazione con le Forze Armate degli Stati Uniti

ROMA (ITALPRESS) – “A seguito delle rapide attività di sviluppo e prototipazione condotte nel corso dell’ultimo anno”, Avio annuncia attraverso una nota “la firma di un accordo integrativo con le Forze Armate del Governo degli Stati Uniti per fornire capacità e competenze industriali nella produzione, assemblaggio, integrazione e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici”.

Il contratto, che copre un orizzonte pluriennale, “conferma il ruolo e l’impegno di Avio nel supportare le esigenze della difesa statunitense attraverso le sue capacità e competenze uniche sviluppate in Italia, ulteriormente rafforzate dalla presenza negli Stati Uniti tramite la controllata Avio USA con sede ad Arlington, Virginia”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Avio –

