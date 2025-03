AVELLINO (ITALPRESS) – Nella mattinata odierna, i militari della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione alla Ordinanza Applicativa di Misure Cautelari nei confronti di 13 indiziate appartenere ad un’associazione a delinquere dedita alla creazione e commercializzazione di fittizi crediti d’imposta derivanti da “bonus facciata”, nonche, indagati per i reati di indebite compensazioni d’imposta e riciclaggio. Il sodalizio avrebbe creato un sistema di fittizi crediti d’imposta ammontanti complessivamente a 30.226.229,27, poi confluiti, attraverso una catena di communicazioni di cessoni effettuate tra il 2021 ed il 2022 che hanno eluso i controlli preventivi degli uffici finanziari. Le attività investigative sono state avviate nel mese di luglio a seguito dell’inoltro all’Autorità Giudizaria di una comunicazione di notizia di reato redatta. Ad esito delle attività investigative il GIP ha disposto l’applicazione di 2 custodia cautelare in carcere, 2 degli arresti domiciliari, 8 misure interdittive del divieto di esercitare impresee uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di anni uno, e 1 misura dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione di dottore commercialista per la durata di un anno. (ITALPRESS).

Foto: Guardia di Finanza Avellino