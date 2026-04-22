Autotrasporto, confronto al MIT con focus su costi energetici e tenuta del settore

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’incontro con le principali associazioni dell’autotrasporto merci in conto terzi, convocato per affrontare le criticità più urgenti del comparto. A guidare il confronto il viceministro Edoardo Rixi, che ha coordinato il dialogo tra istituzioni e rappresentanze di categoria in un passaggio ritenuto strategico per la tenuta della filiera logistica nazionale.

“Al centro del dibattito – spiega il MIT in una nota -, l’impatto dell’aumento dei costi energetici sulle imprese e le ripercussioni sull’intero sistema produttivo, aggravate dalle tensioni internazionali nell’area del Golfo Persico. Un quadro che impone interventi rapidi e mirati. Nel corso dell’incontro si è inoltre provveduto a raccogliere e analizzare il fabbisogno reale delle imprese del settore, al fine di valutare in modo puntuale le misure più efficaci e definire interventi strutturali nelle prossime settimane. Contenere l’impennata dei costi dei carburanti è una priorità per arginare le spinte inflazionistiche e tutelare imprese e consumatori. Parallelamente, è emersa l’esigenza di contrastare eventuali dinamiche speculative e garantire maggiore stabilità al mercato”.

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