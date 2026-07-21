Autonomia, via libera della Camera alla risoluzione sulle pre-intese. Fontana “Ulteriore passo in avanti”

MILANO (ITALPRESS) – “Un ulteriore passo avanti nel percorso dell’Autonomia differenziata della Lombardia. Si tratta di un risultato che conferma la volontà di proseguire un cammino previsto dalla Costituzione e atteso da anni dai cittadini lombardi”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’approvazione alla Camera della risoluzione sulle pre-intese per l’Autonomia differenziata.

“L’Autonomia non è un privilegio, ma – continua il presidente – uno strumento per rendere l’azione amministrativa più efficiente, e per assumersi maggiori responsabilità. Siamo certi che il confronto con il Governo possa proseguire rapidamente fino alla definizione dei disegni di legge che consentiranno di dare piena attuazione a questo percorso, nell’interesse della Lombardia e dell’intero Paese”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia, Mauro Piazza. “L’approvazione della risoluzione rappresenta un passaggio fondamentale perché consente di proseguire il confronto con il Governo e di entrare nella fase di definizione dei disegni di legge relativi alle materie oggetto delle pre-intese. La Lombardia continuerà a lavorare con determinazione e spirito di collaborazione affinché questo percorso possa concludersi in tempi rapidi, nel pieno rispetto del dettato costituzionale e nell’interesse dei cittadini lombardi”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).