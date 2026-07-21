Fontana “Giusto che la Lega rivendichi la scelta del candidato del centrodestra”

MILANO (ITALPRESS) – Se per il candidato del centrodestra alle comunali di Milano prevalesse la linea di Fratelli d’Italia, è giusto che la Lega rivendichi la scelta del candidato alle regionali lombarde? “Ma io credo che questo aspetto varrebbe in ogni caso, è chiaro che questo è un elemento in più per continuare a insistere per avanzare una candidatura della Lega. Ma varrebbe comunque“. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo alle domande dei cronisti, a margine della presentazione del Protocollo d’intesa per la valorizzazione della città di Milano in occasione di CES Unveiled Milano, tappa ufficiale europea di “Road to CES” in promozione del CES (Consumer Electronics Show).

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