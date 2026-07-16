Autonomia, via libera del Senato alle pre-intese con quattro Regioni

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato le quattro risoluzioni della maggioranza sulle intese preliminari in materia di Autonomia del Governo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La prossima settimana l’iter si completerà alla Camera con il voto finale.
– foto IPA Agency –
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