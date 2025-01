ROMA (ITALPRESS) – La bocciatura della Consulta al referendum

sull’autonomia “conferma che la riforma era in linea con la nostra Costituzione. Ci sono state alcune osservazioni su alcune parti, che vanno nella direzione che il mio partito aveva indicato come criticità. Ora tocca al Parlamento far sì che la riforma possa essere migliorata”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale sul Corridoio Meridionale dell’Idrogeno a Villa Madama. “Si va avanti per garantire a tutti gli italiani, dalla Lombardia e al Veneto fino alla Campania e alla Calabria, gli stessi diritti”.

(ITALPRESS).

