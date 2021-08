VERONA (ITALPRESS) – Debutta a listino Audi Q4 Sportback 40 e-tron, best performer della gamma Audi Q4 in termini d’autonomia nonchè riferimento del segmento con una percorrenza sino a 532 chilometri WLTP a ogni ricarica. Grazie al CX di 0,27 e all’efficienza aerodinamica della configurazione di carrozzeria Sportback, il range cresce sino a 12 chilometri rispetto alla “sorella” con carrozzeria SUV Audi Q4 e-tron. La batteria da 82 kWh alimenta il motore sincrono a magneti permanenti (PSM) posteriore, in grado di erogare 204 CV e 310 Nm di coppia. Audi Q4 Sportback 40 e-tron scatta da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi raggiungendo la velocità massima autolimitata di 160 km/h. Consumi d’energia, nel ciclo combinato WLTP, di 16,9 – 18,8 kWh ogni 100 chilometri. Audi Q4 Sportback 40 e-tron è ricaricabile in corrente alternata (AC) con potenze sino a 11 kW – sono sufficienti 7,5 ore per rigenerare il 100% dell’energia – oppure in corrente continua (DC) con potenze che raggiungono i 125 kW: per accumulare l’80% dell’energia bastano meno di 38 minuti.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 CV è proposta negli allestimenti d’ingresso, EVO, Business, Business Advanced ed S line edition: tutti accedono agli incentivi statali sino a 10.000 euro in caso di rottamazione. Sin dalla versione entry level – proposta a partire da 53.150 euro – sono inclusi i cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici di dimensionamento diverso tra avantreno (235/55) e retrotreno (255/50), i proiettori full LED con gruppi ottici posteriori a LED, la strumentazione digitale con display a colori da 10,25 pollici, la radio MMI plus, la chiamata d’emergenza e i servizi Audi connect remote & control che forniscono informazioni utili sulla vettura collegandola allo smartphone tramite l’app myAudi. Sotto il profilo della sicurezza sono di primo equipaggiamento la frenata automatica d’emergenza, che previene gli impatti con gli altri veicoli, i pedoni e i ciclisti, il collision avoid assist, che assiste il guidatore nell’evitare un ostacolo individuando una traiettoria alternativa in funzione della distanza, degli ingombri e dello scarto trasversale del veicolo che precede, e l’assistente alla svolta: aiuta il conducente in fase di partenza o a bassa velocità nell’evitare collisioni nelle svolte a sinistra. Audi Q4 Sportback 40 e-tron si avvale inoltre sin dall’allestimento d’ingresso dell’assistenza al mantenimento della corsia e dell’air bag anteriore centrale che mira a riempire lo spazio tra i sedili così da scongiurare, in caso d’urto laterale o ribaltamento, l’impatto tra guidatore e passeggero. E’ possibile accedere ad Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 CV con la formula a lungo termine (36 mesi/45.000 km) Audi Value noleggio a fronte di un canone mensile di 549 euro riferito all’allestimento Business, a listino a 57.350 euro. Canone che, come accennato, include la summa dell’offerta Audi in materia di ricarica, copertura assicurativa e assistenza.

(ITALPRESS).