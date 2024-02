CATANZARO (ITALPRESS) – “Nessun pregiudizio nei confronti dell’Autonomia differenziata, ma ho detto che connesso a questo tema è il finanziamento dei diritti sociali e civili, superando la spesa storica. Quindi ritengo che per realizzare questo progetto, per fare le intese, occorreranno 70-80 miliardi. Ho detto più volte ‘no money no party’, ovvero se ci sono soldi bene, altrimenti se ne riparlerà quando saranno trovati”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, in merito ai temi della riforma su cui sarà audito da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali riunitasi nella sede della Prefettura della Città Capoluogo. “La Regione Calabria – ha continuato Occhiuto – chiederà di superare il criterio della spesa storica in tutti gli ambiti, perchè è un criterio ingiusto per i comuni calabresi, i cittadini di Crotone devono avere gli stessi diritti dei cittadini di Vercelli. Poi, molto dipende dalla autorevolezza dei governi regionali e dei gruppi dirigenti locali. Ho letto qualche giorno fa che nel contratto di programma di Anas, più della metà delle risorse impegnate in tutta Italia sono destinate alla Calabria. E’ importante che questo tema non venga strumentalizzato, la Calabria ha bisogno di un investimento massiccio da parte del governo nazionale. Sono molto contento di essere riuscito ad ottenerlo sia per la Statale 106 che per l’autostrada A2. Continueremo in questo modo, dimostrando appunto che se ci sono governi regionali capaci, le risorse si trovano. Se ci sono governi regionali che si limitano semplicemente a rivendicare o a stare col cappello in mano davanti al governo, è più complicato determinare percorsi di sviluppo”.

