Autonomia, Fico “Così com’è a noi non sta bene”

Autonomia, Fico “Così com’è a noi non sta bene”

"L'autonomia differenziata, così come qualcuno la considera, a noi non sta bene". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, alla presentazione dei candidati del M5s a Napoli. "Questa autonomia differenziata - ha aggiunto - divide l'Italia, non fa bene al Sud e neanche al Nord". xh6/sat/trl/gtr