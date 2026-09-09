Autonomia differenziata, ok dal Consiglio regionale della Liguria sugli schemi d’intesa con il governo

GENOVA (ITALPRESS) – Ok del Consiglio all’autonomia differenziata. Con 17 voti a favore (maggioranza) e 12 voti contrari il Consiglio regionale ha approvato la proposta di delibera 29 della Giunta dal titolo “Autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione – Proposta al Consiglio Regionale di approvazione degli schemi di intesa definitivi tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”.

Il provvedimento recepisce i contenuti di due schemi di intesa tra lo Stato e la Regione Liguria in materia di autonomia differenziata, redatti ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 86/2024 (Legge Calderoli). Prima del voto in Consiglio regionale, il provvedimento è stato approvato dalla Giunta, trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali (Cal), che l’ha approvato, ed è stato esaminato dalla I Commissione regionale Affari generali, istituzionali e bilancio. Dopo l’approvazione in aula, il provvedimento sarà inviato nuovamente al Governo per i passaggi successivi.

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