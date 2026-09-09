Torna “Genova Profumata”, 300 diffusori di fragranze nel centro storico

GENOVA (ITALPRESS) – Dal 10 settembre al 18 ottobre 2026, si terrà la nuova e attesissima edizione di Genova Profumata, l’unico progetto al mondo in grado di valorizzare in chiave sensoriale e culturale un intero centro storico urbano.

L’iniziativa coincide con una ricorrenza di fondamentale rilievo simbolico: il ventennale del riconoscimento UNESCO del Sistema dei Palazzi dei Rolli. Genova profumata è un evento ideato da Euthalia Fragrances con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, con il contributo e patrocinio di Camera di Commercio, in collaborazione con Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e con la partecipazione di Confcommercio e Confesercenti.

L’evento nato nel 2019 – quando coinvolse 2 km di centro storico, e oltre 200 attività commerciali con un’ampia ri- sonanza mediatica internazionale – si ripresenta nel 2026 in una veste notevolmente ampliata, sempre più integrata nei luoghi simbolo della Superba.

– Foto Comune di Genova –

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