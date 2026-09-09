Tragedia a Genova, bambino di 5 anni cade da una finestra al terzo piano e muore

GENOVA (ITALPRESS) – Tragedia in tarda mattinata a Genova: un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto poco dopo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere periferico di Begato, in Valpolcevera.

A causare la morte del bambino sarebbe stato un incidente. È quanto emerge dai primi accertamenti della polizia che ha ascoltato le testimonianze di chi ha assistito alla scena. Il piccolo sarebbe riuscito a scavalcare il parapetto del balcone ed è precipitato nel vuoto per circa 15 metri.

Immediatamente soccorso da un vicino che ha provato a rianimarlo, è stato poi raggiunto dagli operatori del 118, ma ogni tentativo di riportarlo in vita è stato vano. In quel momento in casa c’era la madre, mentre il padre era al lavoro.

I genitori, di origini nigeriane, non avevano altri figli: sono stati accompagnati all’ospedale Villa Scassi per ricevere il supporto psicologico ed emotivo necessario. Nei prossimi giorni il bimbo avrebbe iniziato il primo anno di scuola. Sotto choc gli abitanti del quartiere. Sul posto è arrivata anche la pm di turno, Francesca Rombolà.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).