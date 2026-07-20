Autonomia, Decaro “Pronti al ricorso contro le pre-intese”

BARI (ITALPRESS) - "In Puglia non ho ancora avuto riscontri da parte dell'altra parte politica, ma abbiamo appena cominciato a discutere. Ho invece avuto riscontri da altre regioni del Sud Italia, perché c'è la paura che possa crearsi una frattura nel Paese, in particolare sul tema della sanità. È come se l'autonomia differenziata potesse rientrare dalla finestra dopo essere uscita dalla porta con la sentenza della Corte costituzionale". Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si è espresso a Bari sulle pre-intese per l'autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto su protezione civile, professioni, previdenza complementare e sanità. Sulla possibilità di un ricorso alla Corte costituzionale, Decaro ha specificato che "lo faremo sicuramente. Lo farà la Puglia e spero lo faccia anche la Campania, così come mi auguro lo facciano tutte le regioni del Sud, se le pre-intese dovessero andare avanti". xa2/mgg/gtr