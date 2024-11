NAPOLI (ITALPRESS) – “La sentenza della Corte costituzionale sull’autonomia differenziata è una sentenza molto importante, molto significativa, che ci dà modo di respirare in Italia”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dedica alla pronuncia della Consulta sulla Legge Calderoli il suo consueto appuntamento con la diretta Facebook settimanale del venerdì pomeriggio. Il governatore presenta anche un filmato di circa 10 minuti in cui vengono mostrate le immagini delle principali iniziative contro l’autonomia promosse dalla Regione Campania. Si parte con la grande manifestazione di Roma del 16 febbraio 2024, per poi concludere con i tanti appuntamenti a cui lo stesso De Luca ha partecipato nel mese di settembre in alcune grandi città del Nord come Como, Treviso, Bergamo e Verona. “Veniamo da un anno di mobilitazione, di iniziative politiche di massa, la Regione Campania è stata all’avanguardia nella battaglia all’autonomia differenziata – ricorda l’inquilino di Palazzo Santa Lucia -. Siamo stati la prima Regione a fare ricorso alla Corte costituzionale, ma soprattutto siamo stati quelli che da un anno stanno combattendo per spiegare i limiti e i pericoli dell’autonomia e per difendere le ragioni del Sud e dell’unità nazionale”.

