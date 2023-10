Automotive, Urso “In settimana accordo con l’Anfia”

TORINO (ITALPRESS) - "Penso che in settimana raggiungeremo un accordo con l'associazione nazionale che rappresenta l'indotto italiano, l'intera filiera dell'auto, con l'Anfia". Così il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, arrivando al Politecnico di Torino, in merito agli accordi per il rilancio del settore automotive. xb2/sat/gsl