Automotive, il Consiglio Europeo approva flessibilità sulle emissioni di CO2

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha adottato oggi una modifica mirata al regolamento sulle norme in materia di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i nuovi furgoni, volta a garantire ai costruttori di automobili la flessibilità necessaria per raggiungere i loro obiettivi di emissione per il 2025.

Si tratta dell’ultima fase della procedura decisionale, secondo quanto precisa una nota del Consiglio europeo. Il regolamento modificato prevede che il rispetto degli obiettivi specifici per le emissioni dei costruttori di automobili per il triennio 2025, 2026 e 2027 venga valutato sulla base della media delle prestazioni di ciascun costruttore in tali tre anni, anziché annualmente.

La modifica del regolamento sulle norme in materia di CO2 è una delle iniziative annunciate nel piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo, presentato il 5 marzo 2025. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato l’urgenza di adottare la proposta per fornire alle case automobilistiche certezza riguardo all’obiettivo del 2025.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).