Automotive, Cipolletta “Panorama complessivo non positivo”

TORINO (ITALPRESS) - "Il perimetro dei dati ci dà un panorama complessivo non positivo, possiamo dire negativo. Le previsioni per il prossimo anno purtroppo non sono così positive, ma sono sorti dei dati piuttosto interessanti, come la reattività delle imprese del territorio della filiera della componentistica e dell'automotive, una ricerca della specializzazione e la filiera si sta compattando per riuscire a dare un'offerta integrata ai nuovi mercati". Queste le parole di Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, al Mauto di Torino a margine della presentazione dell'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità realizzato dalla Camera di commercio di Torino e da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica). xn3/tvi/mca1